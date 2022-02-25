روابط الاتصال بالطوارئ لتلبية احتياجات ذوي الإعاقات السمعية

تواصل الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعه لها على مستوى جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى بالمحافظات تقديم خدماتها لـ100 مليون مواطن، يستفيدون من خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات كل الفئات من المواطنين.

خدمات تطبيق «واصل»

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إطلاق تطبيق «واصل» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة السمعية أو إعاقات التخاطب.

وقالت الشركة: «دلوقتي يقدر أي شخص من ذوي الإعاقة السمعية أوإعاقات التخاطب استخدام تطبيق (واصل) ليتصل مباشرةً بموظف (الكول سنتر) في حالة الاحتياج إلى خدمات الطوارئ مثل: النجدة، الإسعاف، المطافي، وبمجرد الاتصال، يمكن التواصل مع موظف الكول سنتر بلغة الإشارة عن طريق الفيديو، وفي نفس الوقت موظف الكول سنتر هيتصل من خلال مكالمة صوتية مع الجهة المسؤولة عن خدمة الطوارئ اللي الشخص صاحب الإعاقة يرغب في التواصل معها لتلبية احتياج المتصل».

روابط للتواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الاعاقة السمعية والتخاطب

- رابط تحميل التطبيق للتواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب: https://bit.ly/3vefEhE

- رابط التواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب عبر تويتر: https://twitter.com/EEHCSM

- رابط التواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب عبر اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/EEHCSM

- رابط التواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب عبر انستجرام: https://www.instagram.com/eehcsm

- رابط التواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب عبر «لينكد إن»: https://www.linkedin.com/company/eehcsm

- رابط التواصل لتلبية احتياج المتصلين من ذوي الإعاقة السمعية والتخاطب عبر«ساوند كلاود»: https://soundcloud.com/eehcsm