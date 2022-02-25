آخر أخبار الحرب.. مطار غوستوميل في قبضة الروس وأوكرانيا تنتظر العون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، إنّ كل ما يجري في أوكرانيا يتم من خلال مستشارين، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وناشد القوات المسلحة الأوكرانية عدم استخدام المدنيين دروعا بشرية لتجنب سقوط ضحايا أبرياء، خاصة مع سيطرة الجيش الروسي على مطار غوستوميل في أوكرانيا.

سقوط مطار غوستوميل في أوكرانيا بقبضة الروس

وعقب السيطرة على مطار غوستوميل الإستيراتيجي في أوكرانيا، لفت الرئيس الروسي في تصريحاته إلى أنّ حركة النازيين الجدد في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية بالعاصمة الأوكرانية كييف، ووصف القوميين المتطرفين في أوكرانيا بالإرهابيين، مشيرا إلى أنهم ينصبون راجمات صواريخ «جراد» داخل المدن في كييف وخاركوف، بحسب موقع «روسيا اليوم».

عزل العاصمة الأوكرانية

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الجيش الروسي عزل العاصمة الأوكرانية كييف من الناحية الغربية، كما أنزل مظليين في عدد من الأماكن، وذلك عقب سيطرة القوات العسكرية الروسية على مطار غوستوميل بأوكرانيا في محيط العاصمة كييف.

وتزامنا مع الأوضاع المشتعلة في أكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ العقوبات الأوروبية ستستهدف كبار القادة الروس، وهم من لهم قرار وتدخل مباشر في الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية والذي يستمر لليوم الثاني على التوالي، وفي السياق ذاته ناشد الرئيس الألماني نظيره الروسي وقف الهجوم على أوكرانيا على الفور.

مساعدات عسكرية لحلف الناتو

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الخميس أنّها بصدد إرسال مساعدات عسكرية إلى دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وذلك استعدادا لتطور وتعقد الأمور جرّاء أي تصعيد روسي جديد في أوكرانيا.

وتواصل قوات الجيش الروسي قصفها وعملياتها العسكرية الموسعة في الأراضي الأوكرانية لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن وصول القوات الروسية إلى مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، التي أمطرها سلاح الجو الروسي بالصواريخ والقصف المكثف، وذلك تنفيذا لإعلان موسكو شن عملية عسكرية على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي.