الإعادة على منصب نقيب المهندسين في انتخابات الوادي الجديد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الوادي الجديد، عقب غلق لجان التصويت أبوابها بالمقر الانتخابي، إعادة الانتخاب بين مرشحي منصب النقيب بالمحافظة بين كل من المهندس مجدي الطماوي، والذي حصل على 188 صوتًا، والمهندس ياسر عمر حيث حصل على 306 أصوات.

زيادة عدد الناخبين

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين في الوادي الجديد، والتي انطلقت في العاشرة صباح الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل، وكانت هناك منافسة شرسة بين 4 مرشحين، على مقعد النقيب، و15 مهندسا على عضوية مجلس الإدارة.

تنافس على مقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد، كل من المهندس مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، والمهندس شوقي إبراهيم القاضي، والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد سابقًا، والمهندس محمد عز صالح، الذي يشغل منصبا في مديرية الإسكان، والمهندس ياسر عمر بخيت، ويشغل منصب بمديرية الكهرباء.

7 ينافسون بقوة على منصب مجلس الإدارة

وكشف المهندس أحمد عبدالرحيم رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين في الوادي الجديد، عن أنّ المنافسة كانت قوية جدًا إذ يتنافس على 7 مقاعد بمجلس الإدارة، 15 مرشحا لمختلف الشُعب، منهم 4 مرشحين على مقعد الكهرباء، و5 مرشحين «مدني»، ومرشح واحد «عمارة»، و3 مرشحين «ميكانيكا»، ومرشحين عن «التعدين والفلزات».

1396 مهندساً له حق التصويت

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين في الوادي الجديد، أن الجمعية العمومية تضم 1396 عضوً بالنقابة الفرعية للمهندسين في الوادي الجديد، إذ إنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية والتي ستجرى الإعادة يوم 4 مارس، بجانب انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين.