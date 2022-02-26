بثينة الحسيني نقيبا لمهندسي كفر الشيخ.. وهميسة وبسيوني والدميري أعضاء

أعلنت اللجنة الفرعية، والمشرفة علي الانتخابات الفرعية لنقابة المهندسين، بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المستشار عبدالخالق عبدالمنعم، فوز بثينة الحسيني بمقعد النقيب، وذلك عقب حصولها على 1118 صوتاً.

شعبة كهرباء وعمارة

كما فاز بالعضوية كل من المهندس حاتم عبدالحميد بسيوني، عن شعبة الكهرباء، بعد حصوله على 948 صوتاً، ورائف أحمد خليل، عن شعبة العمارة بـ811 صوتاً، وسط منافسة اتسمت بالشراسة خلال مجريات الانتخابات.

فائزون بالعضوية

وفاز بعضوية شعبة المدني المهندس حسام السعيد هميسة، وحصل على 1180 صوتا، وسامي هنداوي، كما فاز بالعضوية كل من أحمد عبدالرحمن الدميري، وحصل على 887، وأحمد يحيى خليل، وحصل على 855 صوتاً، ومدحت السناوسي بـ1005 صوتاً.

وبلغ عدد الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحالفظة كفر الشيخ 2013 صوتاً، منها 1891 صوتاً صحيحا، و122 صوتاً باطلا.

تأمين انتخابات مهندسي كفرالشيخ

وجرت الانتخابات الفرعية للمهندسين بكفرالشيخ وسط مناخ ديمقراطي ومنافسة شريفة بين 25 مرشحاً، 3 منهم على مقعد النقيب، و22 على مقاعد الأعضاء.

وقامت الأجهزة الشرطية بتأمين العملية الانتخابية على مدار اليوم، دون وجود أي عراقيل.