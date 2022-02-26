فتح بوغاز عزبة البرج بدمياط أمام حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية 

أعادت الأجهزة المختصة، اليوم السبت، فتح بوغاز عزبة البرج بمحافظة دمياط أمام حركة الصيد، بعد تحسن الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، بما يسمح بدخول وخروج مراكب الصيد من وإلى البوغاز بشكل آمن، وذلك بعد توقف حركة الصيد أمس الجمعة.

انتظام حركة الصيد

وأكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، إعادة فتح البوغاز، إذ بدأت المراكب صباح اليوم فى الخروج للصيد والدخول، مشيرا إلى أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا في أمواج البحر بشكل لم تسمح بممارسة أعمال الصيد.

وأعلن ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية داخل الميناء، رغم الطقس المضطرب الذي تشهده المحافظة في الوقت الحالي.

وأكد الشيطى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الميناء يعمل بشكل طبيعي لأن سرعة الرياح وارتفاع الموج في الحد الذى يسمح بالملاحة، منوها بأن الميناء تعامل اليوم مع 27 سفينة واردة ومغادرة.

التعامل مع مياه الأمطار

وتعرضت محافظة دمياط خلال الأيام الماضية لموجة من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ما تسبب في غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد.

وشهد طقس محافظة دمياط، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا، ولم تتعرض مدن المحافظة لأي أمطار.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، ووجهت تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفع بالمعدات والأطقم الفنية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، و كسح تجمعات المياه لتيسير الحركة المرورية.

كما أكدت على التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة و التواجد الميدانى للتعامل مع أى مستجدات قد تحدث جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات مياه الأمطار بكل المناطق، وذلك فى إطار خطة التعامل مع موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أمس الجمعة.