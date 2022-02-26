موعد الإعادة على مقعد نقيب مهندسي الإسكندرية.. 95 ألفا لهم حق التصويت

أعلنت نقابة المهندسين في الإسكندرية، موعد الإعادة على مقعد النقيب الفرعي، حيث ذكرت أن الانتخابات ستقام الجمعة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في الإسكندرية، فجر اليوم، الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية بين كل من الدكتور هشام سعودي، والمهندسة سمر شلبي بعد عدم المرشحين نسبة الفوز «50%+ 1».

الفائزون بعضوية مجلس نقابة المهندسين

وفاز كل من مصطفى الحضري، وكريم عزت، وأحمد محمود، ومحمد سعيد، وصلاح حامد، ومحمد القبيصي، والدكتور محمد صلاح، بمقاعد العضوية في انتخابات النقابة الفرعية التي أجريت بنادي المهندسين في سابا باشا، وبلغ إجمالى عدد الحضور 3830 عضوا، والأصوات الصحيحة 3758 صوتا، مقابل 75 صوتا باطلا.

95 ألف مهندس لهم حق الانتخاب في الإسكندرية

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، غلق صناديق الانتخابات مساء أمس الجمعة، وتبعها الفرز فى 32 لجنة انتخابية تحت إشراف القضاه لاختيار رئيس نقابة الإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء الشعب العامة.

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الانتخابات جرت دون أية مشاكل منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت، في تلك الانتخابات التي شهدت إقبالا منذ الساعات الأولى بعد فتح اللجان فى الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 الف 544 ، مهندس ويبلغ إجمالى المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين .