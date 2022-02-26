الحبس سنة لزوجة حملت سفاحاً من شقيقها وقتلت رضيعها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، اليوم السبت، بمعاقبة ربة منزل بالحبس لمدة سنة، بعد اتهامها بالحمل سفاحاً من شقيقها وقتل طفلها عمداً، بعد ولادته في إحدى قرى مركز السنبلاوين ‏بمحافظة الدقهلية، وذلك ‏بأن أطبقت على فمه وأنفه بيدها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنته في ‏المقابر، بعد أن أنجبته ‏سفاحاً من شقيقها، حال سفر زوجها قبل عام ونصف إلى المملكة العربية ‏السعودية، الذي انزعج ‏عندما أخبرته زوجته بأنها أنجبت وستسجل الطفل باسمه، إلا أنها تخلصت من ‏الطفل وقتلته.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ‏محمد عبد الغفار ‏عبد الرزاق، والمستشار ياسر عبد القادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر، و وليد الكردي، ‏وذلك في القضية رقم 9232 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين ‏والمقيدة برقم 1918 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.

اتهام ربة منزل بقتل طفلها

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمة «وفاء أ. م.»، محبوسة، ‏‏27 سنة، ربة منزل، إلى محكمة جنايات المنصورة، ‏لأنها في 14/ 4/ 2021 بدائرة مركز السنبلاوين، قتلت ‏المجني عليه طفلها، ‏الذي وضعته سفاحاً، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم ‏على قتله، بغية عدم ‏افتضاح ما أقدمت عليه من بغاء.‏

حمل ربة المنزل خلال سفر زوجها

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها أخذت طفلها على هيئته الواهنة، ‏وأطبقت على فيه وأنفه ‏بيدها، واستوثقت من إطباقها عن أنفاسه بغطاء فراش بطانية، قاصدة ‏إزهاق روحه، فأحدثت به ‏الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، إلى أن فاضت روحه، ‏وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات.‏