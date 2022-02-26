تعرف على الخدمة الجديدة للاتصال بأوكرانيا: اطمئن على حبايبك مجانا

أصبحت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا من أهم الأحداث التي تشغل بال العالم، خاصة بعد التلميحات بنشوب حرب عالمية الثالثة، وتعطل وسائل المعيشة في أوكرانيا منذ الصباح، وبدء الدول في إجلاء مواطنيها الدول القريبة، مثل رومانيا، ومنها مصر التي تبذل قصارى جهدها من وزارة الهجرة المصرية لنقل 6 آلاف مواطن مصري منهم 3 آلاف طالب بالدراسة، في أوكرانيا لا يستطيعون العودة بسبب توقف الطيران.

وتقدم بعض شركات الاتصال بعض الخدمات المجانية، تتيح للمواطنين الاطمئنان على ذويهم وأقاربهم في أوكرانيا بشكل مجاني، وهو ما تستعرضه بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في السطور التالية:

التواصل المجاني مع المصريين في أوكرانيا

وأعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة خدمة جديدة لمدة 5 أيام مجانية بالكامل، تبدأ من الغد، وهي إتاحة المكالمات والرسائل الدولية والاتصال بالانترنت بشكل مجاني بداية من الغد الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، لمساعدة العملاء على التواصل والاطمئنان على ذويهم.

التواصل عبر وزارة الهجرة والسفارة المصرية في أوكرانيا

وكشفت وزارة الهجرة، أنه يمكن للجالية المصرية التواصل مع السفارة المصرية في أوكرانيا، من خلال الاتصال على رقم الهاتف +380 44 272 1327 أو البريد الإلكتروني الرسمي للسفارة eg.emb.kiev@gmail.com.

وطالبت المواطنين المصريين في أوكرانيا بمختلف المدن، بالتواصل مع السفارة المصرية، وإرسال بيانات المصريين المقيمين هناك من وهي: (الاسم - رقم الهاتف - العنوان - البريد الإلكتروني)، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الأمر، وهو embassy.kyiv@mfa.gov.eg، موضحة أن ذلك يسهل على السفارة التواصل المباشر معهم وحصر أعدادهم.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية الدكتورة نبيلة مكرم أكدت خلال اجتماع اليوم مع ممثلين الجالية المصرية بأوكرانيا، أن سلامة المصريين تأتي في المقام الأول في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة تتلقى الاستفسارات والأوراق الخاصة بالطلبة المصريين عبر البريد الإلكتروني: egyptiansabroad.ms@gmail.com egyptiansabroad@emigration.gov.eg،

وتوضح موقفهم لوزارة التعليم العالي، حتى يمكنهم استكمال دراستهم بشكل طبيعي.