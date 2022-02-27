اليوم.. أولى محاكمة المتهم بقتل طالب بدفعه من قطار سمنود

ينظر المستشار جمال أبو المعاطي رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي «17 سنة»، ضحية واقعة الدفع من باب الركاب علي أيدي أحد لصوص بقصد سرقة هاتفه المحمول وهو ما تسبب في سقوطه من قطار «سمنود-المنصورة» وتسبب في وفاته.

الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ضحية قطار سمنود

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار عماد سالم أعطى توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز سمنود بإحالة المدعو «عمرو ح. ف. أ» إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الشاب أمجد أحمد الرفاعي بدفعه في أثناء استقلاله قطار «سمنود - المنصورة»، وسقوطه بقرية «محلة خلف» التابعة لمركز سمنود في أثناء محاولة المتهم سرقة الهاتف المحمول للطالب بالإكراه، وعندما فشل دفعه من القطار، ما تسبب في إصابته ببتر بقدمه ويده، وتوفي بمستشفى سمنود العام.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطاراً في وقت سابق، من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «محلة خلف»، بدائرة المركز، تفيد بسقوط الطالب أمجد أحمد الرفاعي تحت عجلات قطار «سمتود - المنصورة»، ووجود شبهة جنائية في الحادث.

تفاصيل مقتل الطالب والجهود الأمنية للضبط المتهم

وتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى، وعدد من ضباط المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود.

وكشفت التحريات الأمنية أنه حال استقلال شقيقين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية، القطار المتجه إلى المنصورة، وفي أثناء تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة مركز سمنود، خطف مجهول هاتفا محمولا من أحدهما في أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجني عليه أسفل عجلات القطار ما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجني عليه بالنزول من القطار، والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف ولاذ بالهرب.

وبسؤال «بائع عسلية» على خط السكة الحديد مكان الحادث، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه يُدعى «عمرو ح. ف. أ»، 28 سنة، مقيم بالدقهلية.

جهود أمنية لضبط المتهم المذكور وعرضه على النيابة العامة

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه ألقى بالهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.