ضبط 246 متعاطيًا وتاجرًا للمخدرات في 24 ساعة.. بينهم 10 سائقين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 160 متهما، وتنفيذ 88448 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا واقعة سرقة.

ضبط 225 قضية مخدرات

وجرى أيضًا ضبط 225 قضية مخدرات، بإجمالي 236 متهما بكوكتيل مخدرات تنوع بين «الحشيش، البانجو، الهيروين، الهيدرو، الشابو، البودر، الإستروكس، الآيس، الفودو»، وتم ضبط 26 متهمًا هاربًا، و22 بلطجيًا، و391 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25959 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

ضبط 17747 مخالفة مرورية متنوعة

كما واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ ما أسفر عن ضبط 17747 مخالفة مرورية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط 54 قضية أمن عام، ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، بالإضافة إلى 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

ضبط 7511 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7511 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7465 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 46 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 657 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط 132 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.