ضبط لص «سيارة المسروقات» وعصابة المواشي في القاهرة والمنوفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص تردد على أحد المحلات التجارية بدائرة القسم، وبحيازته بضائع عبارة عن «أحذية رياضية واكسسوارات»، بقصد التصرف فيها بالبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبيّن أنّه «عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم في سوهاج، حال استقلاله سيارة «مستأجرة»، وعُثر بداخلها على «20 حذاء رياضي، 67 حقيبة يد حريمي، 10 محافظ رجالي، 48 علبة اكسسوار حريمي، مشغولات ذهبية مقلدة، 5 ساعات يد، 88 علبة كريم مختلفة الأنواع، و94 كرتونة اكسسوارات مختلفة»، دون أوراق تثبت مصدرها.

سيارة مسروقات

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات أعترف بسرقتها من داخل أحد المحلات التجارية الكائنة بمحافظة سوهاج بأسلوب «كسر القفل»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنّ 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، كونوا تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، من خلال الطلب من المجني عليهم إجراء مكالمة هاتفية من هواتفهم المحمولة ومغافلتهم والهروب باستخدام «توك توك» مُتخذين من دائرة قسم شرطة «المنيرة الغربية، إمبابة» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم التوك توك المستخدم في الواقعة وهو ملك أحده، طبنجة وطلقتان من ذات العيار، وسلاح أبيض «مطواة»، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهم، وأضافوا بارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب، أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية»، (ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل في القاهرة وجرى ضبطه وبحوزته المسروقات.

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال «مزارع - مقيم بدائرة المركز» مُصاب بجرح وكسر في الجسم إثر ادعاء طلق ناري، وما قرره أنّه أثناء وجوده بحراسة إحدى المزارع الكائنة بذات القرية محل سكنه ملك آخر، فوجئ بحضور 3 مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل، وأثناء توجهه إليهم لاستبيان الأمر لاذوا بالهرب وأطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته المشار إليها.

وتشكل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقات الماشية يتكون من 10 عناصر إجرامية، لـ6 منهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والمنيا، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم «بندقية آلية - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 قطع أسلحة بيضاء – مبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات».

وبمواجهتهم قرروا أنّه عقب سرقة 3 رؤوس ماشية من حظيرة أحد الأشخاص مُستخدمين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وسيرهم بالمزرعة محل حراسة المصاب بقصد الهروب، اعترض الأخير طريقهم داخل المزرعة حراسته، فأطلق أحد المتهمين عيارا ناريا من السلاح المضبوط بحوزته ليتمكنوا من الهرب بالمسروقات فأحدث إصابة المذكور ولاذوا بالهرب بالمسروقات.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعتين مماثلتين بدائرتي مركزي شرطة «منوف - الشهداء»، وأرشدوا عن المسروقات والسيارات المستخدمة على النحو التالي «25 رأس غنم - 9 رؤوس ماشية»، لدى «تاجر ماشية – تاجر أغنام -سيئي النية» أمكن ضبطهما، و3 سيارات مُستأجرة، واتخذت الإجراءات القانونية.