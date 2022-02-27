توضيح عاجل من التعليم لمواعيد المدارس في رمضان

اصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحاً عاجلاً بشأن مواعيد المدارس في رمضان خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أن الدراسة كما هي لأن اليوم الدراسي ليس طويلاً وهو يوم دراسي «عادي»، وسيتم عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التفاصيل الخاصة بحضور الطلاب وضوابط عقد الامتحانات في نهايم العام الدراسي.

مواعيد المدارس في رمضان

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، لانتظام سير العملية التعليمية في المدارس بشهر رمضان ومتابعة غياب الطلاب والوقوف على أسباب إرتفاعه إن وجد، لافتاً إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة ووسط تنفيذ كافة إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أنها ستلتزم بكافة التعليمات التي تعلنها وزارة التربية والتعليم، بشأن مواعيد المدارس في رمضان، موضحة في بيان لها، أنه هناك إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في جميع المدارس كالتعقيم المستمر وتخصيص طبيب زائر في كل مدرسة وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة.

إنذارات للطلاب حال الغياب عن مواعيد المدارس

وأضافت المديريات، أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بمتابعة غياب الطلاب والوقوف على أسباب الغياب المتكرر وإرسال إنذارات للطلاب لضمان سير العملية التعليمية، مؤكدة أنه مسموح بالغياب في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا، شرط أن يقدم ما يفيد بذلك للمدرسة، مشيرة إلى أنه غير مسموح بدخول أي معلم للمدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.

وفي سياق منفصل، كثفت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، من استعداداتها المبكرة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وشددت على موجهي العموم بضرورة مراعاة مصلحة الطالب عند وضع الامتحان وإعداد بنك أسئلة لكل مادة لتدريب الطلاب على الامتحانات.

ولفتت المديرية في بيان لها، إلى ضرورة تفادي السلبيات التي ظهرت في امتحانات الترم الأول وإقامة دورات تدريبية للعاملين بالحصة، وتوزيع المعلمين بالحصة على الفصول من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي.