سيدة في المنوفية تضع 3 توائم بعد تأخر حملها.. «عبدالهادي وفاطمة ورقية»

شهدت محافظة المنوفية، وضع أم لثلاثة توائم، بعد تأخرها عن الإنجاب والحصول علي أدوية لمساعدتها في الحمل، وهي الحالة الفريدة التي تحدث مرة واحده من بين كل 10 آلاف حالة على مستوى العالم، وأطلقت الأم على أبنائها أسماء «عبدالهادي» و«فاطمة» و«رقية»، وحالتهم الصحية مستقرة.

طبيب حالة التواءم: الأدوية تسببت في الحالة النادرة

وقال الدكتور أحمد رجب اخصائي النساء والتوليد في مستشفي تلا بالمنوفية، إن الأم كانت متأخره في الحمل وبعد متابعتها بشكل مستمر حملت، وكانت المفاجأة أن الأم حامل في ثلاثة توائم.

وذكر الطبيب، أن مرحلة الحمل كانت صعبة جدا علي الأم، وأنه قام بمتابعتها بشكل دقيق للتأكد من سلامتها وسلامة الأجنة الثلاثة.

«رجب»: استقرار الحالة الصحية للأطفال والأم

وأضاف «رجب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأم ولدت التواءم الثلاثة قبل أسبوع واحد فقط من الشهر التاسع، موضحا أن الولادة كانت طارئة بسبب انفجار في جيب الرحم.

وأكد أن ولادتها كانت صعبة، ولكن الحمد لله تمت من خلال عملية قيصرية على أكمل وجه، مؤكدا أن الحالة الصحية للأطفال والأم مستقرة.

وتابع، بأن الأم والأسرة بالكامل كانوا يشعرون بالسعاده بعد معرفتهم بالحمل في ثلاثة توائم، موضحا أن الأشهر الثلاثة الأولى للحمل تم متابعتها بالأشعة التليفزيونية، وتبين وجود بعض المشاكل وتم التدخل لحلها.

وأوضح أخصائي النساء والتوليد، أن هناك الكثير من الأسباب التي تتسبب في تأخر الحمل، ومن بينها ضعف التبويض لدى الزوجة، ويمثل ذلك 40% من أسباب تأخر الإنجاب.

وبحسب الطبيب، قد يتأخر الحمل أيضًا بسبب مشاكل في الرحم مثل العيوب الخلقية، أو التغيرات المناخية وعوادم السيارات، وكذلك تناول الأطعمة التي يوجد بها مواد حافظة.