السيسي: «أقسم بالله.. ظروف البلد لن تزيدني إلا إصرار على القتال من أجل مصر»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية منذ سنوات طويلة، قائلا: "والله إن كل الكلام ده لا يزيدني إلا إصرار شديد على القتال والعمل من أجلك يا مصر .. قسما بالله، قسما بالله".

وأضاف السيسي خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة: "مش مفيش فايدة، لكن أنا بديكم مثال، وفي الاتصالات .. سوق العمل في دولة واحدة، فيه نقص بمليون وظيفة، أنا قلت عندي شباب كتير متخرج يلا يا وزير الاتصالات اعمل برنامج هيتكلف 30 ألف دولار للدارس، أنا جاهز".

من جهته علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "حتى نأهل مبرمجين يقدروا يشتغلوا في أي سوق في العالم حتى وهم في مصر، ده بقى سوق جديد، الشاب بيبقى قاعد في بيته ومكانه ويقدر يتعامل مع شركات عالمية ودخله يصل إلى 30 ألف دولار في الشهر، ووجه الرئيس السيسي بمنح الشباب برامج تأهيل مع أفضل الجامعات المصرية".

وأوضح: "الرئيس وجه وزير الاتصالات بالإعلان عن البرنامج حتى يتقدم الشباب لخوض الامتحانات، وتقدم الآلاف من الشباب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسبات، وعملنا الامتحانات على المستوى العالمي".

بدوره قال الرئيس السيسي: " لاقينا ١١١ ألف دارس فقط من خريجي كلية الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات مؤهلين لدخول اختبارات العمل من شركات برمجة عالمية، من إحمالي 400 ألف متقدم، النسبة القليلة دي عشان التعليم بتاعنا تعبان".