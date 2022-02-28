من القاهرة لأسيوط.. الداخلية توجه ضرب موجعة لتجار المخدرات وتسقط 13

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة منوف، بالاتجار في المواد المخدرة، جرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

سقوط شخصين بحوزتهما 7 كيلو حشيش

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

جرى ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - ميزان حساس – مبلغ مالى- هاتف محمول»، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته موادا مخدرة

في السياق ذاته، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بحوزته «كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,300 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات – كمية من مخدر الفودو وزنت 800 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفي الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف؛ لتجارته في المواد المخدرة، إذ عثر بحوزته على «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات - بندقية خرطوش – مبلغ مالى- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بتجارته غير المشروعة في المخدرات.

ضبط كمية من مخدر الآيس بحوزة عنصر إجرامي

وفي العاصمة أيضًا، جرى ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس «الشابو» وترويجها على عملائه، وعثر بحوزته على «كمية لمخدر الشابو وزنت 4 كيلوجرامات – كمية لمخدر الحشيش» كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 4,000,000 جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 1200 قرص مخدر بحوزة شخصين في أسيوط

وفي أسيوط، تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، حال استقلالهما سيارة نقل بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهما بطريق زراعى فرعى بدائرة مركز شرطة الغنائم بأسيوط، وبحوزتهما «1200 قرص مخدر – كمية من مخدر الشابو – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة».

كما جرى ضبط عنصر إجرامي بأسيوط؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته سلاح ناري و«3 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – عدد من الأقراص المخدرة– طبنجة – 3 جزائن – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض».

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة «بودر – حشيش – آيس - هيروين ـ شابو»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.