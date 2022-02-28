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عامل يتخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
02:51 م | الإثنين 28 فبراير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عثر الأهالي على عامل أنابيب مشنوق داخل منزله بمدينة تلا في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العامل تخلص من حياته شنقا 

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعي «شعبان.ع.ن»، 65 سنة، ومقيم بمدينة تلا، وعلى الفور تم التحفظ علي الجثمان ووُضع تحت تصرف النيابة، وبسؤال أسرة المتوفى أكدوا أنه أقدم على التخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بتلقي بلاغ يفيد بالعثور على عامل أنابيب مقيم بشارع الثورة، متوفيا شنقا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

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