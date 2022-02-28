9 قرارات لمجلس المنصورة بإطلاق 4 برامج جديدة وترقيات الأساتذة

عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماع جلسته رقم 583 اليوم الاثنين، بتاريخ 28 فبراير 2022، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة التي تهم العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وأصدر 9 قرارات هامة، منها موافقة المجلس على ترقية 17 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ، وترقية 18 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين عدد 25 عضو هيئة تدريس بوظيفة مدرس.

وبحسب بيان صحفي أصدرته جامعة المنصورة، مساء اليوم الاثنين، فقد قرر المجلس إعفاء طالب دراسات عليا مسجل لدرجة الماجستير بقسم الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب، من دورة التويفل ودورة التحول الرقمي ودورتي تطوير الأداء الجامعي وسداد رسوم تحسين الخدمة التعليمية المقررة، نظراً لظروفه المرضية.

إطلاق 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة

كما وافق مجلس جامعة المنصورة على إطلاق 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج نوعية بمصروفات، في كلية العلوم، واعتماد اللوائح الداخلية لها، وتشمل درجة البكالوريوس في العلوم لبرنامج علم البيانات، ودرجة البكالوريوس في العلوم لبرنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية، ودرجة البكالوريوس في العلوم لبرنامج الكيمياء والأدلة الجنائية، ودرجة البكالوريوس في العلوم لبرنامج الفيزياء الطبية.

إنشاء 2 دبلومة دراسات عليا مهنية بكلية الطب

ووافق المجلس على إنشاء عدد 2 دبلومة دراسات عليا مهنية بكلية الطب، واعتماد اللوائح الداخلية لها، وتشمل دبلومة مهنية في أمراض وجراحات الحول، ودبلومة مهنية في تطبيقات علم الأدوية، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة عدد الأيام التي تُخصم من مكافأة أعمال امتحانات للمشاركين في صندوق التأمين الخاص لصالح الصندوق، ليصبح 140 يوماً بدلاً من 105 أيام.

واعتمد المجلس لائحة جديدة لوحدة علاج العاملين وأسرهم بالجامعة، تتضمن استمرار الاشتراك للأبناء لما بعد 25 سنة، والانتفاع بخدمات الصندوق حتى بعد وفاة العضو، وانتفاع العضو بالخدمات حتى بعد الاحالة للمعاش.

تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين

وأحيط المجلس علماً بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179 لسنة 2022 بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجامعة، بزيادة المزايا التأمينية في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أوالعجز الكي، ميزة تأمينية بواقع 160 شهراص من أجر الاشتراك، بدلاً من 137 شهراً، اعتباراً من 25 أغسطس 2021.

كما وافق مجلس جامعة المنصورة على اقتراح مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بشأن خصم 50% لعدد (4) دورات من دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (FLDP)، تتضمن دورتين في «أخلاقيات البحث العلمي»، ودورتين في «العرض الفعال»، والتي تم عقدها يومي 17 و18 نوفمبر 2021، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة.