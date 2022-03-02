تدريب 30 طبيب كلى بالدقهلية على الإجراءات الوقائية ضد كورونا

نظمت إدارة الكلى بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية الدورة التدريبية لأطباء الكلي على الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بوحدات الكلى وورشة عمل تدريبية على محطات معالجة المياه الحديثة بوحدات الكلي في إطار اهتمام الدولة بتدعيم الكوادر الشابة بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي في ظل جائحة كورونا وفي إطار خطة التطوير المستمرة لمديرية الصحة بالدقهلية لرفع كفاءة وحدات الكلى.

حضور 30 طبيب كلى الدورة التدريبية

حضر الدورة 30 طبيب كلى من مختلف وحدات الكلى بالدقهلية، بالإضافة إلى جميع رؤساء أقسام الكلي بالدقهلية، تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي والمشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بوحدات الكلي

وبحسب بيان صحفي أصدرته مديرية الصحية بالدقهلية فقد اشتملت الدورة على محاضرة للدكتور أحمد البيلي مدير ادارة الكلي نائب مدير الطب العلاجي للتعريف بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بوحدات الكلي واجراءات تقديم خدمة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية قدمها مهندسي شركة المجموعة المصرية -فيرزينيوس - علي محطات معالجة المياه الحديثة بوحدات الكلى.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات هامة وذلك لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل والحصول على خدمة طبية أفضل لأهالي محافظة الدقهلية.