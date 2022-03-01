«تموين شمال سيناء» تطمئن المواطنين: لا أزمة في الدقيق لدينا مخزون 4 أشهر

شهدت مخابز شمال سيناء، زحام غير مسبوق، منذ ساعات الصباح الأولى حتى ظهر اليوم، على الرغم من إعلان مديرية التموين في المحافظة، الموافقة على افتتاح مخبز في مدينة الشيخ زويد، دعما للمدينة، والعمل على إعادة فتح مخبزين آخرين، جرى إغلاقهما بسبب الآحداث، أحدهما في وسط الشيخ زويد، والآخر في حي الكوثر، بجوار مكتب البريد الجديد.

قال محمد أحمد أحد المواطنيين من مدينة العريش لـ«الوطن»، إن غالبية المخابز كانت مغلقة أمس، لذلك شهدت الزحام الكبير اليوم، علاوة على ذلك أن اليوم بداية الشهر، وعادة يكون الزحام فى اليوم الأول من كل شهر، مخزون من السلع التموينية بشمال سيناء.

مخزون القمح في سيناء يكفي لمدة 4 أشهر

قالت أماني رسلان مدير عام التموين بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك مخزون من القمح في سيناء يكفي لمدة 4 أشهر، وأن هناك مخزون من السلع الغذائية التموينية يكفي 6 أشهر، وأن الوضع الغذائي التمويني فى مطمئن للغاية.

مراقبة الجودة والاستحقاق الخاص بالمواطنين

وأضافت أن هناك تجهيز للحص التموينية أولا بأول، وأنها أصدرت تعليمات للمطاحن، بتسليم الممونيين من الوسط والشيخ زويد ورفح، الحصص التموينية، وخصوصا الدقيق، قبل مدينة العريش بيوم أو يومين على الآقل، بسبب أن المطاحن فى العريش، تحتاج كميات الدقيق لعملية نقل، حتى لا يتسبب هذا فى تأخير وصول الحصص التموينية للممونيين من خارج العريش.

وأوضحت «رسلان»، أن هناك عملية تفتيش دوري على السلع التموينية، وعمل الأفران، سواء من نظافة المكان أو من خلال وزن الرغيف، سواء الحر أو الرغيف التمويني، وذلك لمراقبة الجودة والاستحقاق الخاص بالمواطنين.