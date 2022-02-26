أمين جودة نقيبا لمهندسي شمال سيناء للمرة الثالثة

فاز أمين جودة بمنصب نقيب المهندسين في شمال سيناء، وذلك للمرة الثالثة، بعد تغلبه على حبيب الديب بفارق الأصوات، حيث حصل «جودة» على 392 صوتا، مقابل 358 صوتا لـ«الديب» وذلك بحسب الهيئة الفرعية لعملية الفرز بنقابة المهندسين في شمال سيناء.

وفاز بالعضوية كل من أحمد محمد سلامة قويدر من شعبة الكهرباء، وأحمد الحجاوى من شعبة التعدين، ومحمد فودة من شعبة المدني، ومحمود عباس من شعبة المدني، ومصطفى الحارون، وأحمد محمود عثمان.

ترشح 3 على مقعد رئيس النقابة بشمال سيناء

وقال المهندس محمد القمحاوي، المتحدث الرسمي للنقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجموع من تقدموا للإدلاء بأصواتهم بلغ 734 ناخبًا، وذلك لاختيار مجلس نقابة المهندسين من بين 25 مرشحا، و3 على مقعد الرئيس الفرعي بشمال سيناء.

25 مهندسا يتنافسون على مقاعد نقابة شمال سيناء

وقال عبد العزيز محمود، أحد المتابعين من أعضاء النقابة لـ«الوطن»، أن 25 مهندسا تقدموا للانتخابات، حيث يتنافسون على مقاعد المجلس في مختلف الشعب، في حين تنافس على مقعد النقيب الفرعي بشمال سيناء كل من النقيب الحالي المهندس أمين جودة، والمهندس محمد عبد العظيم أحمد، والمهندس محمد حبيب الديب.

وشهدت دواوين العريش مساء أمس تربيطات وتعاهدات بين الناخبين لاختيار عدد من المرشحين لانتخابات النقابة، دون التكهن بسوف تكون له الأحقية في الفوز والحصول على المقعد.

وشملت قائمة أسماء المهندسين المتقدمين بأوراق ترشحهم أمام لجنة النقابة الفرعية في العريش 25 مرشحا، منهم 3 مرشحين شعب الكهرباء و15 مرشحا من شعب مدني و3 مرشحين شعب ميكانيكا و4 مرشحين من شعب من العريش .