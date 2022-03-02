مياه القناة: استقبلنا أكثر من ألفي شكوى خلال شهر فبراير

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة استقبلت خلال شهر فبراير أكثر من ألفي شكوى واستفسار من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاث.

وأضاف عصمت، في بيان رسمي، أن الشركة تلقت الشكاوى عبر عدة قنوات للتواصل مع المواطنين سواء الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو واتساب أو عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الشركة استقبلت شكاوى واردة عبر الصفحة الرسمية للشركة، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة والشكاوى التي يستقبلها فريق التوعية أثناء تواصله مع المواطنين.

أنواع الشكاوى

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إن الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب «كسر ماسورة، انقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه» وشكاوى الصرف الصحي «كسر ماسورة، طفح صرف صحي، طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة» وكذلك الشكاوى المحاسبية.

وتابع «الشكاوى شملت 574 شكوى مياه شرب، 1293 شكوى صرف صحى، و7 شكاوى محاسبية فى محافظة الإسماعيلية وفى محافظة السويس، استقبل الخط الساخن عدد 63 شكوى مياه شرب، و29 شكوى صرف صحى، وعدد 3 شكاوى محاسبية وفى محافظة بورسعيد، استقبل الخط الساخن 7 شكاوى مياه شرب، و90 شكوى صرف صحى، وشكوى محاسبية».

وقال إن الشركة نجحت في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية، موضحا ان معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.

وأكد عصمت، أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.