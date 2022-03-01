محافظ قنا يكرم 24 طالبا فائزا في مسابقة أوائل الطلاب

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الحفل الختامي لمسابقة أوائل الطلبة بمحافظة قنا تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقصر ثقافة قنا.

تكريم أوائل الطلبة

وسلم محافظ قنا شهادات تقدير وجوائز مالية لـ5 طلاب بالمرحلة الابتدائية و10 طلاب للمرحلة الإعدادية و9 طلاب للمرحلة الثانوية للفائزين في المسابقة العلمية التي نظمها حزب مستقبل وطن، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2022، حيث نفذت المسابقة في 292 مدرسة ابتدائي و206 مدارس إعدادي و59 مدرسة ثانوي على مستوى 9 إدارات تعليمية.

تحفيز الطلاب المتفوقين

كما قدم الداودى التهنئة للطلاب علي تفوقهم العلمي، مؤكدا حرصه على تكريم المتفوقين من أبنائنا الطلاب لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد فى سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.

ووجه الداودي الشكر والتقدير للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، وشكر حزب مستقبل وطن على الجهد الذي بذلوه خلال المسابقة العلمية التي أفرزت لنا هؤلاء الطلاب المتفوقين.

وأضاف محافظ قنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتطوير مناهج التعليم وإعداد المعلم والنهوض بالبحث العلمي وسن التشريعات التي تيسر ذلك انطلاقا من إيمانه بأهمية العلم والعلماء حيث أن عالمنا المعاصر يشهد سباقاً نحو امتلاك زمام العلم والمعرفة، وقد أصبحت قوة أي دولة تقاس بما يسطره علمائها من أبحاث وما يسجلونه من براءات اختراع، وما تنتجه مصانعها من تكنولوجيا متطورة، وهو ما يجعل سعى مصر الحبيبة نحو تطوير منظومة التعليم وتأهيل طلابنا وفقاً لأحدث الأساليب العلمية العالمية من الأهداف البالغة الأهمية.