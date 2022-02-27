مصرع طالب خنقا بالغاز أثناء الاستحمام في الدقهلية

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي في محافظة الدقهلية اليوم، مصرعه إثر إصابته باختناق من تسريب غاز السخان أثناء قيامه بالاستحمام في منزله بقرية «كفر المندرة» التابعة لمركز أجا، وحاولت أسرته إنقاذ حياته ونقلوه لمستشفى أجا المركزي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وصول طالب إلى مستشفى أجا جثة هامدة

تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي، بوصول «شعبان م. م.»، 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم طرف أسرته، بقرية كفر المندرة دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بالاختناق من سخان غاز في منزله.

والد الطالب: توفي في الحمام مختنقا بالغاز

انتقل ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان البلاغ وبسؤال والده «محمد م. ال.»، 36 عاما، تاجر خردة، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال استحمام نجله في حمام المنزل حدث تسريب من سخان الغاز والموصل بأسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى حدوث إصابته باختناق التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكد والد المتوفي، أنه اكتشف تأخر نجله في الحمام وعند محاولة الاطمئنان عليه لم يرد وتبين أنه سقط في الحمام وحاول إنقاذه وجرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي، إلا أن الأطباء أكدوا له وفاته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بالكشف الطبي الظاهري تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق غاز، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وصرحت بدفن الجثة.