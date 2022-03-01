دراسة جدوى لمشروع عسل وطحينة.. اكسب أكثر من 100 ألف جنيه في سنة

يزداد الطلب بشكل دائم على منتجات الزيوت والطحينة والعسل الأسود، خاصة أن هناك من يعتبر بعض منتجات السرجة من الأشياء الرئيسية على مائدة الطعام، كما تعد الطحينة من المنتجات التي لا غنى عنها في مطاعم المشويات والوجبات السريعة، كما أنه لا يمكن الاستغناء عن الزيوت النباتية التي تستخدم في طهي وقلي الطعام وغيرها، لذلك أصبحت من الضروريات في الأسواق المحلية والي يبحث عنها المواطنين في كل منطقة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد مطاعم الوجبات السريعة الفترة الأخيرة، لأنها تلقى رواجا كبيرا في السوق المصرية، إذ يقبل على شراء هذه الأطعمة عدد كبير من الأشخاص.

اكسب 103 آلاف جنيه

قال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروع منتجات الزيوت والطحينة والعسل الأسود يهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب، والاستفادة من زيادة الطلب والرواج على هذه السلع.

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ونشر الجهاز دراسة توضح أن المشروع يحتاج إلى عدد العاملين، والمعدات والتي تتمثل في: ماكينة كاشير وأرفف لعرض المنتجات، إذ تعد محلات بيع الزيوت والطحينة والعسل من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي توجد في جميع المناطق السكنية، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع محلات السرجة.

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 176 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض 104 آلاف جنيه، ويتحمل البنك باقي المبلغ من خلال عدة قروض، بينما تصل الأرباح خلال العام الأول للمشروع إلى أكثر من 103 آلاف جنيه.