حبس حارس عقار وصديقه بعد هتكهما عرض فتاة بأكتوبر

قررت النيابة العامة حبس حارس عقار وصديقه، 4 أيام، على ذمة التحقيقات جراء هتكهما عرض فتاة في كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر، بعد التربص بها والاعتداء عليها خلال عودتها في وقت متأخر من الليل.

وأوضحت تحريات المباحث بالجيزة أن حارس عقار وصديقه، الذي يعمل سائق توك توك، تمكنا من هتك عرض الطالبة، وقام الأول بترقب وصول الفتاة في وقت متأخر من الليل ليهددها بإبلاغ والدتها بأنها على علاقة مع شاب وترجع إلى السكن في أوقات متأخرة من الليل، ليسيطر على عقلها الرعب والفزع ويقوم بابتزازها ويصطحبها أعلى العقار ليقوم بهتك عرضها، ثم يتصل بصديقه ليأتي إليه ويستكمل جريمته بالتناوب على الفتاة.

القبض على الجناة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بفعلتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

الطب الشرعي: المتهمان تركا إصابات متفرقة بجسد الفتاة

وأوضحت عناصر الطب الشرعي التي انتدبتها النيابة العامة للكشف على الطالبة وبيان ملابسات الواقعة، أن حارس العقار وصديقه تسببا في ترك إصابات متفرقة بجسد الفتاة خلال محاولتهما الاعتداء عليها.