«الداخلية» توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ57 مواطنا مصريا

أصدرَت وزارة الداخلية، القرار رقم 320 لسنة 2022، بردّ الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

كما أصدَرت القرارين رقمي 321 و351 لسنة 2022، بالسماح لـ43 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأصدرت الوزارة القرار رقم 326 لسنة 2022، بأن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة / FATIMA MUSA SAAD «نيجيرية الجنسية - مواليد 28/6/1993»

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي: