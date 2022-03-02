الأرصاد تحذر من رياح محملة بالغبار والأتربة في السويس.. بارد ليلًا

شهدت محافظة السويس، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا في حالة الطقس بداية من صباح اليوم، إذ سطعت الشمس، واختفت الغيوم، وظهرت سماء المدينة الباسلة، صافية تمامًا، وشعر سكان السويس بارتفاع ملحوظ فى درجة الحرارة، وشعور بالدفء، وعدم إحساس بالبرودة صباحًا، مع نشاط متقطع للرياح بين الحين والآخر.

الأرصاد تحذر من الغبار وشدة البرودة ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض شديد فى دراجات الحرارة، وتقلبات الطقس مساء اليوم، مع هبوب رياح بين خفيفة ومتوسطة الشدة، وأتربة عالقة، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس صباح اليوم الأربعاء

وسجلت السويس، درجة رطوبة، وصلت 34% أي بارتفاع ملحوظ عن الثلاثاء، 4% فى حين سجلت سرعة الرياح اليوم، 8 كم / ساعة، ووصلت درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية أي بارتفاع 4 درجات عن أمس، على أن تصل درجة الحرارة الصغرى ليلًا نحو 10 درجات مئوية.