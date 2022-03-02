السيسي: شوفت مواطن بنى 4 أدوار وعامل سلم لـ12 دور وبيحلم يكمل

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بناء وحدات سكنية من قبل المواطنين، دون أن يسكن بها أحد، موضحا أنّه شاهد هذه الظاهرة في محيط الطريق الدائري: «كل ما أعدي هناك ألاقي البيوت كتير وعالية، و75% منها فاضي، طيب أنتوا بتعملوا كده ليه؟، وبتضيعوا فلوسكم ليه؟».

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية في مجالي الطرق والإسكان، اليوم الأربعاء: «بقالنا 7 سنين بنقول أي حد عاوز إسكان اجتماعي هنوفره بالشكل اللي أنتوا بتشوفوه، ولو طلبتوا مليون وحدة سكنية إسكان اجتماعي هنعملهم، والبنك المركزي داخل معانا بمبادرة الفايدة».

مشروعات الإسكان

وتابع الرئيس السيسي، أنّ موضوع الإسكان كفكرة ترسخت في نفوسنا لسنوات طويلة جدا على أنّها دون حل، لكن الحل تمّ بالفعل، مضيفا: «أنا قولت إنّنا مش هنخلي في مصر طلب على شقق في أي محافظة قبل ما نكون نفذناه، وفروا فلوسكم وادخلوا في المخطط واشتغلوا طبقا للتخطيط، لكن متعملش 8 أدوار، وأنا جاي في الطريق شوفت واحد عامل 4 أدوار وسلم لـ12 دور وبيحلم يكمل».