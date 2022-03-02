السيسي: لما منطقة المدابغ تخلص وتشوفوها مش هتصدقوا إن دي «السكر والليمون»

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موعد افتتاح منطقة المدابغ، قائلا إنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعده بافتتاحها بنهاية العام الماضي 2021، فأجابه الوزير: «بس خصائص التربة صعبة جدا هناك».

افتتاح منطقة المدابغ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية اليوم الأربعاء في مجالي الطرق والإسكان، ردا على وزير الإسكان: «مليش دعوة»، فأجابه الوزير: «المشروع هيخلص يوم 30/6 اللي جاي».

وتابع الرئيس: «المنطقة دي لما تخلص وتيجوا تشوفوها هتقولوا هي دي منطقة سكر ولمون بقت كدا، لما نحط إيدينا في إيد بعض نقدر نعمل كل حاجة حلوة، وبشكر كل القائمين على الشغل ده، ولسه بدري أوي قدامكم كتير».

توعية المواطنين بالمشروعات القومية

وطالب الرئيس السيسي، الإعلام، بالانتباه لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلا: «كتير بنيجي نعمل مشروع في مكان معين، ونلاقي الناس تقول في مستثمر هييجي ياخد المنطقة ويعملها مشروع، لأ طبعا مش صح، المستثمر بيروح أماكن مفيهاش مشاكل، عاوز يروح التجمع والعملين والعاصمة والجلالة».

وقال الرئيس: «الدولة عاوزة تحسن حياة الناس، لازم المواطن يعرف إحنا بنعمل كده ليه، إحنا مبنجيش على المواطن إحنا بنعوضه، ومش بنقول هنعمل جديد يالا أنت امشي، الدولة بتعوض بسعر مناسب جدا، ومش هي اللي بتحدده، في هيئة بتقيّم المكان وقيمته بالمتر والغرفة».