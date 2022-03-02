مبادرة لزراعة مليون شجرة زيتون في شمال سيناء

بدأ صالون سيناء الثقافي، اليوم الأربعاء، مبادرة لزرع مليون شجرة زيتون بجميع القرى والتجمعات السكنية بنطاق محافظة شمال سيناء.

البداية من القرى العائدة

وقال سعيد العيسوي، رئيس الصالون الثقافي، إن المبادرة بدأت في قرى جنوب وغرب الشيخ زويد، خاصة القرى العائدة، التي عاد لها أهلها خلال الشهور القليلة الماضية بعد أن تركوها لمدة 7 سنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد العيسوي، في تصريحات لـ«الوطن»، زراعة ما يقرب من 2000 شجرة زيتون حتى الآن في الأيام الأولى للمبادرة، لافتا إلى أنه جارٍ تعميم الفكرة في كل المناطق والتجمعات والقرى السكنية بالمحافظة. كما أوضح أن المبادرة بدأت بالزراعة في 5 قري بالشيخ زويد، على أن تمتد إلى باقي القرى العائدة.

سرعة صرف التعويضات ضرورة ملحة

وطالب العيسوي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين نتيجة تضرر المنازل والزراعات، وتوصيل الكهرباء للقرى لتشغيل الآبار المعطلة للزراعة على مياهها والتي تعتبر من الطلبات الملحة للأهالي.

الصالون الثقافي يعقد بقصر ثقافة العريش أسبوعيًا

الجدير بالذكر أن الصالون الثقافي ينعقد شهريًا في مقر قصر ثقافة العريش تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور مدير فرع ثقافة شمال سيناء، لمناقشة إحدى القضايا التي تهم المواطن السيناوي.