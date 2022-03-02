30 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وحملات لإزالة التعديات بالمحلة

تمكن حي ثان المحلة برئاسة المحاسب أحمد المغاوري، من شن حملة اشغالات مكبرة، ما أسفر عن تحرير 10 محاضر كمامات، و4 إشغال طريق، و6 محاضر نظافة، و 4 محاضر لإعلانات مخالفة، وذلك في تطبيق قرارات مجلس الوزراء لمنع تفشي فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما أسفرت الحملة عن ضبط ورشة ومحلا متخصصا في بيع قطع غيار الدراجات النارية «توك توك» لمخالفة مواعيد الإغلاق الشتوية، وغلق كافية ومصادرة 16 شيشة و22 كوبا زجاجيا وحاملين حديد، وتم تطهير مساكن كفر حجازي وشارع نادي الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية بمركزي المحلة وطنطا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بالتعامل الحاسم مع أي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية أو البناء المخالف.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة من إزالة عدد 6 حالات، عبارة عن شدات خشبية، ومباني بالبلوك والصاج وسمل خرساني بمساحة 15 قيراطا و7 أسهم، وذلك بمشاركة عدد 4 لوادر وحفار بجانب القوة الأمنية.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية ميت حبيش القبلية بمركز طنطا من إزالة تعدي على أرض زراعية تابعة لهيئة الأوقاف المصرية عبارة عن جدران داخل صوبة زراعية على مساحة 300 متر، وتمت الإزالة الكلية للمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين ، كما تم إزالة جدران بالطوب والمونة الأسمنتية بارتفاع 2.5 م وسور بطول 12 متر بدون ترخيص .

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية بقرانشو مركز بسيون بإزالة تعدي على أرض زراعية، عبارة عن تشوين على مساحة 9 قراريط، وتم الإزالة وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد المحافظ على التعاون والتنسيق التام مع قوات الشرطة لإزالة إي محاولة للبناء أو التعدي في المهد، مهيباً المواطنين باتباع الإجراءات القانونية فيما يخص استئناف أعمال البناء من خلال التوجه إلى أقرب مركز تكنولوجي ومعرفة تلك الإجراءات.