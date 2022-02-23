رئيس جامعة طنطا: ندعم الباحثين للمساهمة في مجالات التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الخطة البحثية الجديدة لقطاع الدراسات العليا تستهدف أن تكون جامعة طنطا رائدة فى البحث العلمى وتعزيز مكانتها بالتصنيفات العالمية واعداد جيل من الباحثين النابغين.

وأضاف أن الجامعة تتوجه نحو البحث العلمي الراقي الذي يخدم خطة الدولة الاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ويخدم الصناعة والتقدم التكنولوجي ويقدم الحلول التقنية بما يخدم الصناعة في مصر.

دعم الأبحاث التطبيقية

وأوضح الدكتور محمود ذكى أن خطة الجامعة لتطوير منظومات البحث العلمي تهدف أيضًا إلي حث الباحثين على المشاركة في البحوث التطبيقية المتميزة في مجالات التنمية المتعددة الخاصة بالطاقة المتجددة وتوفير الطاقة وتحلية المياه وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات تساهم في زيادة الدخل القومي، لذلك تم اعداد خطة بحثية متكاملة لتطوير منظومة البحث العلمى بالجامعة، ويقوم قطاع الدراسات العليا والبحوث بدور متميز فى دعم الباحثين وتقديم الخدمات العلمية والبحثية والتعليمة لهم ووضع آليات لتحفيزهم على النشر الدولي لأبحاثهم فى كبرى المجلات الدولية، وتوجيه البحث العلمى داخل الجامعة إلى مدارس بحثية تقوم بالتركيز على المشاكل المجتمعية والاتجاهات القومية ووضع آليات لتطبيق البحوث التى تمت بالفعل داخل الجامعة والاستفادة منها والعمل على تنمية مهارات الباحثين.

الموروث الفكري

وأشار إلى أن قطاع الدراسات العليا يضع على رأس أولوياته تحقيق رسالة جامعة طنطا كمؤسسة تعليمية بحثية فى نشر العلم والمعرفة والحفاظ على الموروث الفكرى والحضارى والصعود بمكانة الجامعة عالميًا ، موضحا أن الاقتصاد المبني علي المعرفة بات ضرورة حتمية في ظل الثورة الرقمية الجديدة والاقتصاد المستدام واستثماره فى إدارة الجامعة اقتصاديا وتحقيق الاكتفاء الذاتي.