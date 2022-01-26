محافظ شمال سيناء: بناء 25 بيت ريفي ومدرسة لأهالي الشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه ستتم محاربة الإرهاب بالتنمية والبناء، إذ ستشهد المنطقة تطورات ضخمة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالات أعياد الشرطة التي أقيمت بالقرية الشبابية وسط مدينة العريش لتهنئة الشرطة المصرية بعيدها الـ70.

تنمية حقيقية شاملة

وأكد المحافظ أن سيناء بمختلف أنحائها، شمالا وجنوبا على أعتاب تنمية شاملة حقيقية بجميع التخصصات والمرافق، وأن عملية التطوير والطرق والمدن الجديدة والتجمعات والقرى النموذجية التي تشهدها المنطقة، هي نتاج التضحيات التي بذلها رجال الآمن في تصديهم للعدوان الممنهج ضد الدولة.

رفح الجديدة صرح معماري غير مسبوق

وأشار إلى أن مشروع مدينة رفح الجديدة على مشارف الانتهاء، لتكون بذلك صرح معماري حضاري أقيم من أجل أهالي سيناء، وأن الأولوية فيه لأهالي رفح، مؤكدا أن جميع المشروعات التي تشهدها أرض سيناء، هي بتوصيات وتوجيهات من القيادة السياسية إلى المسئولين في سيناء من أجل المواطنين.

وتابع أنه تم استلام قطعة أرض بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، إذ سيتم بناء 25 بيت ريفي للأهالي بها، على أن يتم تخصيص موقعين لتدشين مدرسة بها، لحين الانتهاء من عملية بناء مدرستي الظهير الابتدائية والإعدادية.

دعم القرى بكابلات ومحولات كهربائية جديدة

وأوضح «شوشة» أنه يتم دعم قرى جنوب الشيخ زويد بكابلات كهربائية جديدة، والعمل على تغيير المحولات القديمة، وذلك لتجنب الأعطال والانقطاعات الموجودة على الخطوط الهالكة، بالإضافة إلى أيصال الكوابل إلى جميع التجمعات السكنية بعمق القرى، مثل تجمع أبو فرج والغراء والخروبة غرب الشيخ زويد.

كما سيتم استلام المدارس بالقرى العائدة، وترميمها من قبل هيئة الأبنية التعليمية، وفقا لتصريحات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا استلام 14 مدرسة بالقرى العائدة والتي سوف يتم استئناف الدراسة بها خلال الأسابيع المقبلة.