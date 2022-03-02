مصرع العشرات من مليشيا الحوثي بينهم قيادات في حجة اليمنية

يخوض الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات حرض بمحافظة حجة اليمنية، وتكبدت الأخيرة خسائر في الأرواح والعتاد، بينما تُقدم قوات التحالف العربي وألوية العمالقة الجنوبية دورًا كبيرًا في انتصارات الجيش اليمني على مختلف جبهات القتال.

مقتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية

فيما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، مقتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات في جبهتي حرض وعبس شمالي محافظة حجة، في قصف مدفعي، وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وقد قتل من المليشيا منتحل رتبة عميد المدعو ناصر رسام، والمعين من قبلها رئيسا لعمليات اللواء العاشر صاعقة ومحمد عبدالناصر الظرفي، مع عشرات من العناصر الإرهابية، ممن حشدتهم من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة.

إسقاط 19 مسيرة مفخخة حوثية خلال أسبوع

كما جرى تدمير آليات قتالية، وإسقاط مسيرات مفخخة بعد دخول منظومة دفاع جوي تابعة للتحالف إلى المنطقة، إذ جرى إسقاط 19 مسيرة مفخخة حوثية خلال أسبوع، فيما أفشل التحالف محاولة تسلل الحوثيين باتجاه اللجمة على تخوم البلق الشرقي في مأرب، وفي تعز استهدفت مدفعية الجيش اليمني والمقاومة مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة الحوبان، أما في صعدة استهدفت قوات الجيش مواقع حوثية في مديريتي شدا ومنبه، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات بمديرية الحزم في الجوف، لتتوالى الانتصارات ويقترب اليمن من استعادة أمنه واستقراره.