اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت

تعقد محكمة الطفل بطنطا، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم السادس«محمود ع. س»، طالب بالصف الأول الثانوي، في قضية الطالبة «بسنت خالد»، المعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني، للمرافعة والحكم.

وكانت الجلسة الأولى قد شهدت غياب والدة بسنت، واقتصر الحضور فقط على شقيقتها الوسطى وخطيبها، وأيضًا محامي الضحية، وجرى تأجيلها للمرافعة.

إحالة المتهم لمحكمة الطفل

كان المستشار محمد البواب، المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم السادس إلى محكمة الطفل بطنطا، مع استمرار حبسه.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة عام 2021، وقام بهتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

محكمة جنايات طنطا تؤجل محاكمة 5 متهمين لـ8 مارس

وقررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، في وقت سابق، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، في نفس الواقعة، إلى جلسة 8 مارس المقبل، لتلبية طلبات الدفاع عن المتهمين، والتي تمثلت في سماع أقوال ممثل الطب الشرعي، وإعادة النظر في تحريات وتحقيقات المباحث، حول الواقعة.

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وكانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قررت إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم «إبراهيم م. أ.»، 17 سنة (طالب، محبوس)، و«محمود ر. أ.»، 21 سنة، (عامل، محبوس)، و«إسماعيل ب. أ.»، 20 سنة، (هارب)، و«عبدالحميد م. أ.، 19 سنة، (عامل، محبوس)، و«عبد الحميد ح. أ.»، 16 سنة (طالب).

النيابة العامة توجه الاتهامات لـ5 متهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل في شخص طبيعي، هي المجني عليها، الطفلة «بسنت»، بأن استخدمها، لإتيان أفعال جنسية مخلة، بواسطة استغلال حالة ضعفها، الناتجة عن تهديده لها بنشر صور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها جنسياً، بإجبارها على ممارسة أفعال جنسية معه، والمتهمين الباقين.

كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، اتفقوا مع المتهم الأول على تهديد المجني عليها، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم فهددها المتهم الأول بذلك، واستجابت المجني عليها لتهديده.

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ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول والثالث والرابع، هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن حسر عنها المتهمان الأول والثالث ملابسها واستطالا بأيديهما عموم جسدها ومواطن عفتها، حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما والتأهب لارتكاب الجريمة.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني هددا المجني عليها كتابة، بإفشاء صور مخلة بشرفها، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب إرسالها لهما كروت شحن خط جوال.

نشر صور وفيديوهات

كما بين قرار الإحالة أن المتهمين جميعاً اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المثبتة على أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا ونشروا الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو موضع الاتهام، بغير رضاء المجني عليها، كما اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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واتهموا بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.