تأجيل محاكمة المتهم السادس بقضية «بسنت» للخميس.. والمتهم ينكر صوره

قررت محكمة الطفل بطنطا، اليوم الخميس، معاقبة «محمود. ع. س.»، المتهم السادس في واقعة «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، إلى جلسة الخميس المقبل، الموافق 10 مارس، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم بطلب الأجل من أجل الاطلاع على أوراق القضية، بعد زيادة عدد محامين المتهم إلى محاميين اثنين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانة سر سعد أبو رية.

غياب والدة بسنت

وشهدت الجلسة حضور الشقيقة الوسطى للضحية بسنت، وخطيبها، وهو في نفس الوقت ضمن فريق دفاع الضحية، وخلال الجلسة، أنكر المتهم الصور المتواجدة في أوراق القضية برفقة الضحية، نافيا أن تكون صوره.

وأصدرت هيئة المحكمة القرار بحضور المتهم، وأشارت إلى أن الجلسة القادمة ستكون جلسة الفصل والنطق بالحكم، كما رفضت هيئة المحكمة طلب محامي المتهم بحضور خالد شلبي والد الضحية، وذلك لسؤاله عن عدم اتهامه للمتهم السادس، في سماع أقواله أمام النيابة العامة.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكان المستشار محمد البواب المحامي العام لنيابة غرب طنطا بمحافظة الغربية، قد أحال المتهم السادس في 5 فبراير الماضي ويدعى «محمود. ع. س.» طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 سنة، في واقعة بسنت فتاة الغربية، إلى محكمة الطفل بطنطا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد، والتي لم تبلغ من العمر 18عاما بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.