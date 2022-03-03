تعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق.. تبدأ من 24 ألف جنيه

يبحث الكثيرون عن اقتناء سيارة بعد أن أصبحت من أساسيات ومتطلبات الحياة، ويشهد سوق السيارات حاليا تذبذبًا فى الأسعار نتيجة تداعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى قيام المصانع بتخفيض انتاجها من السيارات، على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية، ما أدي الى زيادة أسعار السيارات الجديدة والمستعملة .

وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، إنّ سوق السيارات المستعملة يشهد ارتفاعا في الأسعار خاصة موديلات الثمانينات والتسعينيات «الإيطالي والياباني والألماني»، لافتا إلى أن الزيادة السوقية تخطت 10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة.

أسعار السيارات المستعملة في السوق

وتستعرض «الوطن»، أسعار عدد من السيارات المتداولة في سوق السيارات المستعملة:

- فيات 128 موديل 1991 متوسط السعر في السوق 27,000 جنيه وأقل سعر في السوق 24,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 30,000 جنيه.

- لادا 2107 موديل 1991: متوسط السعر المتداول في السوق 27,000 جنيه، أقل سعر متداول في السوق 24,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 29,000 جنيه.

- سكودا فورمان: متوسط السعر المتداول في السوق 28,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 26,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1995: متوسط السعر في السوق 28,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 26,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 30,000 جنيه.

- سوزوكي ماروتى 1997: متوسط السعر المتداول في السوق 28,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 25,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 32,000 جنيه.

- سكودا فيفوريت 1994: متوسط السعر المتداول في السوق 31,000 جنيه، وأقل سعر متداول في السوق 29,000 جنيه، وأعلى سعر متداول في السوق 33,000 جنيه.

يذكر أنّ سوق السيارات شهد ارتفاعا وانخفاضا في الأسعار بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى انتشار ظاهرة «الأوفر برايس»، للسيارات الحديثة.