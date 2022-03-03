تعرف على سعر ومواصفات السيارة «بي واي دي» في مبادرة الإحلال

احتلت السيارة «بي واي دي»، الصينية المركز الأول في قائمة السيارات الأكثر مبيعا بمصر لعامي 2021 و2022 ، كما احتلت المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعا ضمن مبادرة إحلال السيارات، وجاءت في المركز الثاني «شيفرولية أوبترا ولادا جرانتا».

أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات لـ«الوطن»، إن السيارة «لادا جرانتا»، هي أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية حيث سجل سعر السيارة في حالة الدفع الكاش 147,600 جنيه، كما احتلت المركز الثالث فى السيارات الأكثر مبيعا.

سوق السيارات

وجاء سعر السيارة «بي واي دي»، موديل 2022 في المبادرة بـ161 ألف جنيه، مُسجلة الأكثر مبيعا بين السيارات التاكسي والملاكي، كما سجلت السيارة «شيري أريزو5»، موديل 2022 سعر 173 ألف جنيه في سوق السيارات.

مواصفات السيارة «بي واي دي» 2022

وتعتمد السيارة «بي واي دي»، الصينية على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر. ومحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية، ومتوسط استهلاكها 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.