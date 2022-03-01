تفاصيل إصابة أسرة كاملة في انفجار إسطوانة غاز بالمنوفية.. «دور شاي» السبب

شهدت قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، مساء أمس، انفجار إسطوانة غاز؛ ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية، جهات التحقيق وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انفجار إسطوانة غاز

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بانفجار إسطوانة غاز داخل منزل في قرية زاوية الناعورة؛ ما تسبب في إصابة جميع أفراد الأسرة بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وأكد مصدر أمني، أنه فور تلقي بلاغ، يفيد بانفجار إسطوانة غاز في قرية زاوية الناعورة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى سؤال شهود العيان والجيران عن أسباب الإنفجار، موضحا أن الأسرة كانت تستخدم أنبوبة صغيرة الحجم لعمل الشاي وتدفئة الغرفة، مؤكدا أن التحقيقات لا زالت جارية.

حروق من الدرجة الأولى

من جانبه، قال الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين وهم ربة منزل وأبناؤها الثلاثة وزوج ابنتها، جرى تحويل 4 منهم إلى المستشفى الجامعي بالمحافظة، ويجري تقديم الرعاية الطبية لهم، مشيرًا إلى أنهم مصابون بحروق من الدرجة الأولى.

وبسؤال الشهود من أهالي قرية زاوية الناعورة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أكد سامح الورداني أحد الأهالي، أنهم تفاجئوا مساء أمس، بانفجار وصراخ في القرية، وتبين أن السبب هو انفجار إسطوانة غاز صغيرة داخل أحد المنازل؛ ما أدى إلى إصابة جميع من كانوا في المنزل، والبالغ عددهم 5 أشخاص، وهم ربة المنزل وثلاثة من الأبناء وزوج ابنتها، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية والإسعاف، والتي نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات بالقرية، وبعدها تم تحويل 4 منهم إلى المستشفى الجامعي.