إعلان أسماء الأطباء المثاليين والأمهات المثاليات لعام 2022 بالدقهلية

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية، بقيادة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، اليوم، عن أسماء الأطباء المثاليين على مستوى محافظة الدقهلية والجمهورية لعام 2022، وكذلك عن الأمهات المثاليات على مستوى الدقهلية من الأطباء، وعلى مستوى الجمهورية، موضحة أنه سيتم إقامة حفل مساء اليوم لتكريمهم جميعا، فيما يتم تكريم المكرمين على مستوى الجمهورية في النقابة العامة بالقاهرة يوم 18 مارس الجاري.

أسماء الأطباء المثاليين في الدقهلية

واختارت نقابة أطباء الدقهلية، بحسب بيان صحفي أصدرته النقابة، الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية «فوق السن» وهو الدكتور جمال فهيم، أستاذ القلب بكلية الطب جامعة المنصورة، والطبيب المثالي على مستوى الجمهورية «تحت السن» وهو الدكتور عزت السعيد مدير مرفق إسعاف الدقهلية.

كما تم اختيار الطبيب المثالي على مستوى محافظة الدقهلية «فوق السن»، كلا من الدكتور طلال عامر، أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمود غزالة، استشاري الباطنة مستشفى المنزلة المركزي، والدكتورة مها الزعفراني، أستاذ الأورام كلية الطب جامعة المنصورة.

واختارت الطبيب المثالي على مستوى محافظة الدقهلية «تحت السن» كلا من الدكتور هاني حسني، استشاري الأوعية الدموية في مستشفى المنصورة الدولي، والدكتور محمد خفاجي، أخصائي القلب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة.

أسماء الأمهات المثاليات بنقابة أطباء الدقهلية

وفي سياق متصل، تقدمت نقابة الأطباء بالدقهلية بخالص التهنئة لكل الأمهات كما سيتم تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات شكرا وعرفانا على ما قدموه وهي الأم المثالية على مستوى الجمهورية الدكتورة ماجدة متولى محمد.

كما تم اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة الدقهلية وهن كلا من الدكتورة نهى الخريبي، والدكتورة نانسي النقيلي، والدكتورة مرفت صادق، والدكتورة ‏ ريهام أبو بكر، والدكتورة أمل ذكي، والدكتورة وئام إبراهيم، والدكتورة ‏نهى عبد العزيز، والدكتورة ‏نادية الجنيدي.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، لـ«الوطن»، إننا سننظم حفلا مساء اليوم لتكريم الأطباء المثاليين والأمهات المثاليات، ويتم تنظيم احتفال آخر يوم 18 مارس الجاري في النقابة العامة للأطباء بالقاهرة لتكريم المختارين على مستوى الجمهورية.