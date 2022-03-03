فصل التيار الكهربائي 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع في غرب المنصورة للصيانة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 5 مارس حتى يوم الخميس 10 مارس 2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وأوضح حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة في يوم السبت الموافق 5 مارس المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي مناطق: شارع محمود سامي من جيهان - شارع المستشفى العام - شارع مستشفى الصدر - شارع النخلة - شارع محمد فتحي.

خريطة قطع الكهرباء في حي غرب المنصورة

ويوم الأحد الموافق 6 مارس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: شارع بورسعيد - سوق التجار - سوق الخواجات - المجزر - شارع النخلة - الجلاء.

ويوم الإثنين الموافق 7 مارس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي‏: شارع محمد فتحي - السيد سليم - المدير - النخلة - المجزر - الجلاء.

ويوم الثلاثاء 8 مارس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: منطقة شارع الأديب - تقسيم العاملين - احمد ماهر - النخلة - محمد فتحي - الثانوية - المجزر.

ويوم الأربعاء الموافق 9 مارس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: منطقة سكة سندوب - شارع بورسعيد - البوتكات - الجمعية الشرعية - سيدي عبدالقادر - المجزر - سوق ستوتة.

ويوم الخميس الموافق 10 مارس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: منطقة شارع عبدالسلام عارف - سكة سندوب - مستشفى الصدر - المجزر - الجلاء.

أهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.