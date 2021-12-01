كورونا يختطف 99 شهيدا من أطباء الدقهلية.. آخرهم «الدكتورة آمنة»

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية اثنين من أعضائها في أقل من 24 ساعة واللذين توفيا متأثرين بإصاباتهما بفيروس كورونا، وهما الدكتورة آمنة محمد عليوة، استشاري الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بمستشفى المنصورة العام سابقا، بعد أقل من يوم من نعي الدكتور محمود الجندي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى منية ‏النصر، ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا خلال ‏الجائحة إلى 99 طبيبا والذين جمعتهم النقابة في ‏لوحة أطباء الواجب والتي تضم أسماء وصور ‏جميع الذين توفوا خلال الجائحة التي بدأت عام 2020.‏

نقابة أطباء الدقهلية تنعى الدكتورة آمنة عليوة

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعي قالت فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء ‏في ‏وفاة آمنة محمد عليوة، استشاري الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل‎ ‎بمستشفى المنصورة العام ‏سابقا،‏ رحمها ‏الله ‏رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».‏

الشحات: وفاة طبيبين خلال 24 ساعة بكورونا

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة ‏في ‏الدقهلية وحدها وصل إلى 99 طبيبا منذ بدء الجائحة عام 2020 وحتى الآن، ولذلك جمعنا ‏أسماء ‏كل هؤلاء الأطباء في لوحة أطباء الواجب والتي تضم أسماءهم وصورهم، وذلك من أجل ‏ألا ‏ننسى دور هؤلاء الأطباء في مقاومة الجائحة، وتم وضع اللوحة في مدخل النقابة لنؤكد ‏على ‏دورهم المهم والفعال، وأننا لا ننسى أبدا زملاءنا‎.‎

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أن آمنة محمد عليوة، استشاري الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل‎ ‎بمستشفى المنصورة العام ‏سابقا، هي الشهيدة رقم 99 بين أعضاء النقابة، والتي توفيت إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعد وفاة الدكتور محمود الجندي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى منية ‏النصر،‏ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء علاجه بمستشفى جامعة المنصورة.