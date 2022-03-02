«يوم صحي» للتوعية بالغذاء السليم في «صيدلة» المنصورة الجديدة

نظم طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة يوماً للتوعية الصحية، اليوم الأربعاء، تضمنت فعالياته العديد من الأنشطة، بدأت بمحاضرة عن التغذية الإكلينيكية ودور الصيادلة كمتخصصين في التغذية الإكلينيكية، كأحد المسارات المستحدثة في مجال ممارسة الصيدلة الإكلينيكية، وحملة توعية عن الغذاء الصحي السليم، وكيفية اتباعه كأسلوب حياة، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتورة ناهد محمود عبد العزيز العناني، ‎عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة ايمان سعيد عبد الخالق، مدير برنامج (Pharm D)‎.

مشاركة واسعة لعمداء كليات المنصورة الجديدة

شارك في فعاليات اليوم الصحي العديد من عمداء كليات الجامعة، منهم الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب، والدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم، والدكتور علي الشيخ، وكيل كلية إدارة الأعمال، والدكتورة سوزي فايز، مدير برنامج الطب والجراحة، والعديد من أعضاء التدريس وطلاب جامعة المنصورة الجديدة، وبمشاركة اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة.

«العناني»: أنشطة رياضية وترفيهية وتطبيقية مختلفة

وقالت الدكتورة ناهد العناني،‎ ‎عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة‏، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن فعاليات اليوم الصحي شارك فيها طلاب الكلية في أنشطة رياضية وترفيهية وتطبيقية مختلفة، تضمنت استخدام التطبيقات الذكية في متابعة الحفاظ على نهج صحي يومياً.

وأضافت «العناني» أن الطلاب قدموا بعض الأمثلة على نماذج من وجبات خفيفة صحية، كما نفذ الطلاب، بمساعدة متخصصين في اللياقة البدنية، بعض التدريبات والأنشطة الرياضية، وتم عمل مسابقات رياضية بين الطلاب، وتوزيع جوائز على الفائزين، كما قام بعض المتخصصين في مجال التغذية الإكلينيكية بتطبيقات عملية.

وتُعد جامعة المنصورة الجديدة إحدى 4 جامعات ذكية تم إنشاؤها بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إضافة إلى جامعات العلمين، والجلالة، والملك سلمان الدولية.