«شمال سيناء» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الرياح القوية

رفع قسم الطوارئ بديوان عام محافظة شمال سيناء من حالة الاستعداد والترقب والمتابعة، وذلك بسبب هبوب الرياح القوية التي تضرب المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى حتى اللحظات.

وذكرت العلاقات العامة بديوان عام المحافظة فس بيان لها، أن حالة من الترقب ورفع درجة الاستعداد القصوى بمدن وقرى شمال سيناء، بعد إبلاغ جميع الهيئات والمديريات والمدن ورؤساء الأحياء بحالة الجو التى قد تستمر لمدة يومين آخرين بحسب هيئة الأرصاد.

مجلس مدينة العريش: لا توجد أي مشكلات حتى الآن بسبب الرياح

وأضاف البيان أنه لا توجد أي مشكلات حتى الآن في جميع مناطق المحافظة، باستثناء انقطاع التيار الكهربائي لبعض الوقت في الشيخ زويد وبعض المناطق في العريش بسبب قوة الرياح.

بدوره قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه لم يتم تسجيل أي حوادث في المدينة بسبب الرياح، وأن الأمور عادية، وتقوم شركة النظافة وعمال النظافة بالعمل على تنظيف الشوارع العامة، ورفع القمامة، وهناك عملية تنسيق مع رؤساء الأحياء والمديريات للإبلاغ عن أي من المشكلات التي قد تسببها الرياح القوية التي تضرب المدينة.

انتشار سيارات مجلس المدينة بشوارع العريش

وأضاف «ماجد» أن سيارات المجلس بكافة أنواعها واللوادر، انتشرت في شوارع المدينة، وتمت متابعة عمل التيار الكهربائى بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وأن عملية ضخ المياه للأحياء تسير بشكل طبيعي دون تأخير في الأحياء، وذلك بحسب الجدول المدون به، والصادر من شركة المياه والصرف الصحي بشكل يومي.