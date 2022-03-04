جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي التكميلي «عربي ولغات» بمحافظة الجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي «عربي ولغات» التكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيدا ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي التكميلي «عربي ولغات»

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 لمدة ساعة.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الإثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الفنية يوم الاثنين الموافق 14 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العربية والخط يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 لمدة ساعتين ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022 لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الرياضية يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 لمدة ساعة وذلك بالنسبة لطلاب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين.

امتحان العملي يعقد في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة

وأكدت المديرية في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنه يطبق الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022 بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، موضحة أن امتحان العملي يعقد في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة، مشددة على الطلاب بضرورة التدريب الجدي على الامتحانات والاستفادة من المصادر الرقمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.