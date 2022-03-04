النقاد: تطور ملحوظ فى المحتوى وظهور كوادر فنية غابت لسنوات

جهود منظمة ومكثفة بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة السابقة، فى محاولة منها لإثراء الساحة الفنية بأعمال مهمة وهادفة، وعملت على تنشيط العملية الإنتاجية، وأصرت على عودة النجوم من جديد إلى الشاشات، وإحداث حالة من التوازن فى القوالب الفنية المقدمة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، كما حملت على عاتقها مسئولية الحفاظ على ريادة الدراما المصرية.

واتضحت تلك الجهود جلية فى المسلسلات المعروضة حالياً قبل انطلاق الموسم الرمضانى الذى تُسهم فيه الشركة المتحدة بـ14 مسلسلاً، من أبرزها «الاختيار 3» للمخرج بيتر ميمى، وبطولة أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، و«المشوار» للمخرج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان ودينا الشربينى، ومسلسل «راجعين يا هوى»، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

كما نشاهد مسلسل «فى بيتنا روبوت 2» من إخراج هشام جمال، ومسلسل «دايماً عامر» للمخرج مجدى الهوارى، ومسلسل «سوتس» للمخرج عصام عبدالحميد، ومسلسل «العائدون» للمخرج أحمد نادر جلال، ومسلسل «الكبير أوى» للمخرج أحمد الجندى، وغيرها من الأعمال الدرامية.

من جانبه، تحدّث الناقد طارق الشناوى عن الدور الذى لعبته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل النهوض بمستوى الدراما قائلاً، لـ«الوطن»: الشركة المتحدة ساعدت بشكل كبير فى نهوض الدراما من جديد، وعملت على ظهور كوادر فنية قد غابت منذ سنوات، بالإضافة إلى أنها غيرت من شكل الدراما، فالدراما المصرية أصبحت تعلو بإنتاجها على نحو كبير.

وقال الناقد أحمد سعد الدين إن الشركة المتحدة لها فضل فى تغيير شكل الدراما بشكل كبير، كما أنها أصبحت حريصة على أن تعرض الدراما بشكل يمكن للأطفال أن يشاهدوه بما يتلاءم معهم، وذلك على عكس الأعوام السابقة التى كان كل شخص يفعل ما يريده دون التفكير فى أن هذا المنتج يدخل البيوت المصرية، بحسب قوله.

وأضاف لـ«الوطن»: «كانت الدراما المصرية خلال السنوات السابقة تتناول موضوعات لا يجوز أن يتم عرضها على شاشة التليفزيون المصرى، مثل الأعمال الدرامية التى كانت تتحدث عن المخدرات، إذ كان يتم عرض طريقة تحضيرها، وكيفية أخذها، وغيرها من المسلسلات، وهو ما يتم تفاديه حالياً».

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، لـ«الوطن»، إنها تُثمّن جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى النهوض بمستوى الدراما بشكل كبير، وسوف يظهر ذلك خلال الموسم الرمضانى المقبل، لا سيما أنها متفائلة بظهور منتج مختلف عما ظهرت به الدراما من قبل، لأن هناك مؤشرات أوضحت ذلك، سواء بوجود نجوم كبار فى هذا الموسم الرمضانى، وكذلك عودة نجوم للوقوف أمام الكاميرات بعد غيابهم عن الشاشات منذ فترة.

وأضافت: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منحت فرصة كبيرة للممثلين والمنتجين وكاتبى السيناريو الذين لم يظهروا على شاشات التليفزيون لفترة طويلة أن يعملوا ويقدموا أعمالهم للجمهور مرة أخرى.

طارق الشناوى: ساعدت فى نهوض الدراما

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