طقس السويس.. تحذيرات من شبورة مائية وبرودة شديدة خلال ساعات

شهدت محافظة السويس اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار فى الطقس، حيث سطعت الشمس فى سماء المدينة، واختفت الغيوم، وظهرت سماء المدينة الباسلة صافية تماما، وشعر سكان جميع أحياء وقرى المحافظة، بارتفاع درجة الحرارة والدفء وعدم الإحساس بالبرودة، مع الساعات الأولى من الصباح حتى الظهيرة، مع نشاط متقطع للرياح بين الحين والآخر.

الأرصاد: شبورة وبرودة ليلا بالسويس

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها لعدد من المناطق بالسويس، من انخفاض شديد فى دراجات الحرارة، وتقلبات الطقس اليوم الجمعة، وظهور الشبورة المائية ليلا، حتى صباح غد السبت.

وأكد خبراء الأرصاد، أن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض شديد فى درجات الحراراة، بعد الارتفاع الطفيف الذى تشهده، والذى يصل فى أحد المناطق إلى 19 درجة مئوية، بعد موجة باردة ليلة أمس الخميس، لكن تحذيرات الأرصاد أوضحت أن ذلك الارتفاع سوف يصحبة انخفاض فى الحرارة ليلا.

وستصل الحرارة ليلا إلى 10 درجات مئوية، في الوقت الذي تضمنت التوقعات تحذيرات شديدة من التقلبات الجوية، وانخفاض الحرارة والبرودة الشديدة ليلا، وانتشار الشبورة المائية حتى صباح الغد.

طقس السويس اليوم الجمعة

جاءت قياسات الطقس فى المدينة الباسلة اليوم الجمعة، على مستوى نسبة الرطوبة 36% منخفضة عن أمس بمعدل 4%، فى حين سجلت سرعة الرياح فى حالة الطقس الجمعة، 13 كم/ ساعة، والدرجة العظمى 19 درجة مئوية، بانخفاض 4 درجات عن الأمس.

وكان خبراء الأرصاد، يتوقعون أن تشهد السويس طقسا ساطع الشمس غير غائم، خلال فترات النهار، على أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجة مئوية خلال فترات الليل، وربما تنخفض وتصل لحد الصقيع، وفقا للتوقعات بالتقلبات على جميع المحافظات مع ظهور الشبورة المائية.