طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ ونشاط للرياح والعظمى 22 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا معتدلا، مع تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك عقب عقب سقوط أمطار خفيفة فجر اليوم ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، لاسيما على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسا دافئا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح .

درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 12، وذلك وسط هبوب رياح خفيفة على شت المدن والمراكز.

استعدادات البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة قبل بداية فصل الشتاء، حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات والصفايات في مختلف المدن والمراكز وعددها 1260 معدة، كما وجه محافظ البحيرة بمتابعة اللوحات الإعلانية بشكل عام تجنبا لوقوع الحوادث مع حركة الرياح الشديدة.

وشدد المحافظ هشام آمنة على متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل دوري، موجها بعقد غرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام للمحافظة وذلك لتلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار وسرع رفعها.

المخاطر المجتمعية لتطبيق «تيك توك»

في سياق آخر، نظم مركز النيل للإعلام برئاسة نهال نعيم بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ندوة تثقيفية موسعه بعنوان «المخاطر المجتمعيه لتطبيق التيك توك على الفرد والمجتمع»، بالمعهد العالى للخدمه الاجتماعية بدمنهور.

وحاضر في الندوة دكتور محمد عمارة أستاذ التخطيط والإدارة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، وأحمد جاهين أستاذ تنظيم المجتمع بالمعهد، وإيهاب عبدالحميد مسؤول التوعيه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.