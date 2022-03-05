تسليم 16 ألف سيارة ضمن «مبادرة الإحلال».. ولاد جرانتا الأرخص

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المبادرة شهدت إقبالا كثيرًا، إذ تقدم ما يقرب من 50 ألف مواطن لإحلال سيارتهم، والتي تنوعت بين «الملاكي والتاكسي والميكروباص»، وذلك منذ بدء المبادرة.

وقال «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم حتى الآن، تسليم ما يقرب من 16 ألف سيارة منذ بداية المبادرة، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات في المبادرة أرخص من أسعار السوق، إذ تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 30 ألف جنيه، وفقًا لنوع السيارة.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إلى أن «لادا جرانتا» هي أرخص سيارة في المبادرة، إذ سجل نحو 147,600 جنيه في حالة الدفع الكاش، فيما جاءت بالمرتبة الثانية سيارة «بي واي دي موديل 2022»، وسجلت نحو 161 ألف جنيه.

مواصفات السيارة لادا جرانتا

السيارة لادا جرانتا، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، بقوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وناقل حركة مانوال مكون من 4 سرعات وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 13.1 ثانية، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ ساعة، وتبلغ سعة الصندوق الخلفي نحو 520 لترا، كما تتوافر بأبعاد 4268 مم طول، و1700 مم عرض، و1500 مم ارتفاع.