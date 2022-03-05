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محمود مسلم

عاجل.. الرئيس الأوكراني: كبدنا القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة

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سحر المكاوى
01:08 م | السبت 05 مارس 2022
رئيس أوكرانيا

رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيواصل الدفاع عن بلادهم، مؤكدا أنّهم كبّدوا القوات الروسية خسائر بشرية ومادية كبيرة، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنّه بحث مع ولي العهد السعودي تطورات الأزمة في بلاده، مؤكدًا أن أوروبا استقبلت اللاجئين الأوكرانيين كمواطنيها.

مساعدات فرنسية وبولندية

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنّه تحدث مع نظيره الفرنسي والبولندي حول المساعدات الغربية لبلاده.

في سياق متصل، أعلن «الكرملين»، أنّ دول «الناتو» تدرك استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث بأوكرانيا.

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بقلم سحر المكاوى